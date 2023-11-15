ОМК запустит в Выксе первый научно-популярный маршрут промтуризма Общество

Фото: ОМК

Группа ОМК планирует запустить в Выксе Нижегородской области новый научно-популярный маршрут промышленного туризма. Об этом представители компании рассказали в выступлениях перед участниками Первого молодежного туристического форума "Больше, чем путешествие".

Форум проходит с 14 по 16 ноября при поддержке ОМК в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Новый научно-популярный маршрут дополнит действующие экскурсии по цехам и индустриальному стрит-арт парку выксунского завода ОМК. Он пройдет по современным лабораториям инженерно-технологического центра компании, где работают более 200 молодых ученых, и музею истории завода. ОМК планирует запустить маршрут в начале 2024 года, когда в стране будут отмечать 300-летие Российской Академии наук.

"Металлургия – красивая и наукоемкая отрасль, а в OMK – cильнaя инжeнepнaя шкoлa, поэтому нам есть чем поделиться с туристами на новом маршруте. Здесь гости узнают какими свойствами должны обладать стальные трубы, которые работают в суровом российском климате, и как их испытывают наши ученые. Увидят, как выглядит сталь при тысячекратном увеличении, как работает обратное проектирование и 3D принтеры. Промышленный туризм для нас – это возможность показать силу и красоту индустрии, познакомить как можно больше людей с нашими рабочими и инженерными профессиями, а для туристов – это новые впечатления от удивительной атмосферы передовых промышленных производств", – говорит ведущий специалист направления культурных проектов группы ОМК, аттестованный экскурсовод и автор подкаста о Москве Елизавета Блинова.

Туристический форум "Больше, чем путешествие" объединил около 1,5 тыс. представителей молодежного туризма из 85 регионов России. В его программе – 65 мероприятий, в том числе две полуторачасовые лекции, на которых ОМК поделилась своим опытом развития промышленного туризма. Представитель ОМК рассказал молодым специалистам туриндустрии алгоритм промышленной экскурсии: как сделать из сотрудников заводских цехов профессиональных экскурсоводов и выбрать из множества форматов экскурсий лучшие, что самое важное в рассказе гида на промышленном предприятии и какие сувениры туристы привозят домой с заводов.

Также участники форума "Больше, чем путешествие" узнали о маршрутах промышленного туризма на заводе компании в Выксе, "Выкса-фестивале", о шуховском наследии и индустриально-туристическом центре "Шухов-парк", который строит здесь ОМК.

Ранее сообщалось, что курс промтуризма в университете Москвы стали преподавать специалисты ОМК.