Нижегородское Мингосимущества и собственник книжного магазина на улице Алексеевской подписали мировое соглашение Бизнес

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородское Мингосимущества и собственник книжного магазина на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде подписали мировое соглашение. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, владелец торгового павильона обязуется в рамках соглашения самостоятельно освободить земельный участок и убрать объект не позднее ноября 2024 года.

Как рассказали в министерстве госимущества и земельных отношений Нижегородской области, в дальнейшем на данном земельном участке планируется возведение гостиницы.

Кроме того, расположенный рядом Центр крови "переедет" в новое помещение на улице Родионова.

Как сообщалось ранее,нижегородский совет по земельным отношениям одобрил строительство гостиничного комплекса в границах улиц Варварская, Алексеевская, пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.