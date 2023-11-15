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Бизнес

Нижегородское Мингосимущества и собственник книжного магазина на улице Алексеевской подписали мировое соглашение

17 ноября 2023 09:54  [128] Бизнес
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородское Мингосимущества и собственник книжного магазина на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде подписали мировое соглашение. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, владелец торгового павильона обязуется в рамках соглашения самостоятельно освободить земельный участок и убрать объект не позднее ноября 2024 года.

Как рассказали в министерстве госимущества и земельных отношений Нижегородской области, в дальнейшем на данном земельном участке планируется возведение гостиницы.

Кроме того, расположенный рядом Центр крови "переедет" в новое помещение на улице Родионова.

Как сообщалось ранее,нижегородский совет по земельным отношениям одобрил строительство гостиничного комплекса в границах улиц Варварская, Алексеевская, пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

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