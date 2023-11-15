Делегация Белоруссии во главе с Романом Головченко прибыла в Нижний Новгород

Фото:
Делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко накануне вечером прибыла в Нижний Новгород. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин своих соцсетях.
Глава региона уточнил, что делегация 22 ноября примет участие в заседании Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь.
Глеб Никитин лично встретил Романа Головченко у трапа самолёта. Вечером главы правительств Белоруссии и Нижегородской области посетили обновлённую Стрелку, Александро-Невский кафедральный собор. Также они заглянули в выставочный Пакгауз, где представлена выставка "Горизонт. К 90-летию Эрика Булатова".
На сегодня запланировано обсуждение вопросов взаимодействия и совместных проектов региона и республики.
Напомним, предыдущий визит Романа Головченко был в начале февраля в рамках проведения нижегородско-белорусского бизнес-форума. Тогда премьер-министр Республики Беларусь посетил Нижегородский кремль, а также ознакомился с промышленным и научно-образовательным потенциалом Нижегородской области.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+