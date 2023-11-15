Договор на ТО газового оборудования с ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" будет заключен автоматически Общество

Как сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", в ноябре жители многоквартирных и частных домов региона, у которых имеются с организацией действующие договоры на техническое обслуживание газового оборудования, получат квитанцию с уведомительной информацией по форме единого платежного документа совместно с начислениями за газ. Тем жителям, у которых есть договоры с другими организациями, в декабре и январе придут аналогичные квитанции.

Согласно информации, через квитанцию клиентов уведомят о приведении условий действующих договоров в соответствие вступившим с 1 сентября 2023 года изменениям законодательства, а также о стоимости работ по ТО ВКГО/ВДГО в 2024 году.

В частности, данные о цене на техническое обслуживание газового оборудования на 2024 год будут отражены в квитанции в строке "ТО ВКГО/ВДГО" и в столбце "Тариф".

Для клиентов, оплачивающих услугу по факту выполненных работ, информация о стоимости будет справочной, а сумма к оплате за ТО ВКГО/ВДГО будет нулевой. Если же предусмотрены авансовые платежи, то начисления будет необходимо оплатить.

При наличии задолженности за техобслуживание газового оборудования к оплате будет отображена сумма долга и начисления за ТО ВКГО/ВДГО 2024 года (если договор на условиях предоплаты) или только задолженность (если оплата производится по факту выполненных работ).

Подробнее с прейскурантом на работы можно ознакомиться на официальном сайте газораспределительной компании, там же клиенты могут проверить соответствие начисленных сумм в квитанции.

Заявку на оформление договора по новой форме на бумажном носителе или внесение изменений в договор можно подать в компанию через сервис "Личный кабинет", электронную почту service@oblgaz.nnov.ru.

Информацию о начисленной сумме в квитанции также можно уточнить у специалистов компании дистанционно или при посещении клиентского центра.

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