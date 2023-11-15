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Что вызывает зубную боль зимой: ответ стоматолога

27 ноября 2023 12:18  [62]

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Зима - сложное испытание для всего организма, в том числе для зубов и десен. Многие сталкиваются с проблемой повышенной чувствительности и болезненности зубов в холодное время года. В интервью интернет-изданию Новости Башкортостана на сегодня доктор медицинских наук, врач-стоматолог высшей категории Луиза Автандилян подробно рассказала о причинах возникновения зубной боли зимой и о том, какие профилактические меры необходимо предпринять для сохранения здоровья полости рта.

По словам доктора Автандилян, здоровые зубы абсолютно не реагируют на холод. Если человек ощущает дискомфорт от температурных раздражителей, значит, у него уже присутствуют какие-то патологические изменения. Чаще всего это кариозные полости, хронические воспалительные процессы пульпы или периодонта. На фоне ослабленного иммунитета и переохлаждения организма такие проблемы обостряются, вызывая приступы интенсивной и острой зубной боли.

Еще одна распространенная причина повышенной чувствительности зубов зимой - дефицит минералов (кальция, фтора) и витамина D, который отвечает за их усвоение. Недостаточное поступление этих веществ в организм ведет к снижению минерализации твердых тканей зуба, их ослаблению и повышенной проницаемости.

Кроме того, страдать от зубной боли на холоде могут люди с врожденными или приобретенными дефектами эмали - сколами, трещинами, пятнами гипоплазии. Такие нарушения делают поверхность зуба более уязвимой для температурных раздражителей. Особенно опасны резкие перепады температур, например, при употреблении горячих напитков в морозную погоду. Они могут спровоцировать появление микротрещин на эмали.

Чтобы минимизировать неприятные ощущения в полости рта и сохранить здоровье зубов зимой, врач Автандилян рекомендует придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, на морозе постарайтесь дышать носом, сведите к минимуму разговоры, исключите употребление горячих и холодных напитков, еды. Тепло одевайтесь, чтобы не допустить переохлаждения. Иммунитет прямо влияет на состояние полости рта.

Во-вторых, следите за сбалансированным рационом, включайте в меню фрукты, овощи, богатые минералами и витаминами. Принимайте по назначению врача поливитамины с витамином D, укрепляющим костную ткань, и витамином C, повышающим иммунитет.

В-третьих, регулярно увлажняйте воздух в жилых и рабочих помещениях, особенно при использовании отопительных приборов. Следите за достаточным потреблением жидкости. Это поможет избежать пересыхания слизистой оболочки рта.

В-четвертых, тщательно и правильно чистите зубы два раза в день зубной щеткой и пастой. Отдавайте предпочтение средствам с реминерализирующим комплексом. Используйте ирригатор или зубную нить для очистки межзубных промежутков после каждого приема пищи.

И наконец, регулярно, не реже двух раз в год посещайте стоматолога для профессиональной гигиены и санации полости рта. Своевременное лечение имеющихся очагов воспаления и кариеса, герметизация фиссур также является эффективной профилактикой обострений зубной боли в зимний период. Придерживаясь этих несложных рекомендаций, вы сможете сохранить крепкие здоровые зубы и обезопасить себя от проблем даже в самые лютые морозы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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