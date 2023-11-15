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Экономика

Около 2,6 млрд рублей поступит в казну Нижнего Новгорода от управления имуществом

28 ноября 2023 12:31  [85] Экономика

В Гордуме Нижнего новгорода 27 ноября прошло совместное заседание постоянных комиссий по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям. Депутаты рассмотрели проект городского бюджета на 2024 год.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что на управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в проекте бюджета города на 2024 год заложено 848,3 млн рублей. Из них 642,6 млн будет направлено на оплату ежегодных лизинговых платежей на закупку дорожной техники.

Остальные средства будут распределены следующим образом:
- на содержание и управление имуществом муниципальной казны - 92,2 млн рублей,
- на выкуп помещений в аварийных жилых домах – 20 млн рублей,
- на постановку на кадастровый учёт объектов недвижимости и земельных участков – 24,3 млн рублей,
- на обеспечение деятельности Дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода (МКУ "ДЭМОНИ") – 42,3 млн рублей,
- на снос объектов нежилого фонда – 19,8 млн рублей,
- на оценку рыночной стоимости объектов для нужд города – 6,7 млн рублей.

План доходов от управления городским имуществом и земельными ресурсами на 2024 год составляет 2,6 млрд рублей:
- от аренды имущества - 398 млн рублей,
- от аренды земли – 208 млн рублей,
- от приватизации и продажи имущества и акций – 217 млн рублей,
- от продажи земли – 175,5 млн рублей,
- от размещения объектов – 17,6 млн рублей,
- от сервитутов – 5,5 млн рублей,
- от продажи права аренды – 4 млн рублей,
- от аренды и продажи земли, полномочия по которой не разграничены, - 1,304 млрд рублей,
- поступления в виде дивидендов по акциям - 270,8 млн рублей.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. Документ уже рассмотрели комиссии по социальной политике и по транспорту и дорожному хозяйству.

После того, как проект обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания - они запланированы на 1 декабря.

13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.

Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода"

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Теги:
Бюджет Гордума Имущество
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