Как выкупить свой долг у банка, коллектора или МФО

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Многие граждане РФ оформляют банковские кредиты, получают финансовую помощь в МФО. При этом мало кто знает, что существует возможность выкупа подобных долгов. Такая потребность возникает при появлении просроченных задолженностей. За счет существующих схем выкупа можно существенно сэкономить на платежах.

Условия, при которых происходит продажа задолженности

Ключевая особенность заключается в том, что при выкупе задолженности формируется соглашение цессии. Согласно этому договору у покупателя появляется право требования исполнения кредитных обязательств заемщиком. Но речь идет не обо всей сумме долга с учетом набежавших процентов, штрафных санкций, а исключительно о полученной клиентом части.

К примеру, если гражданин взял заем в размере 10 тыс. руб., долго по нему не платил, что привело к росту задолженности до 20 тыс. руб. В случае выкупа оплатить нужно будет только 10 тыс. – первоначальную сумму, ее еще называют «кредитным телом». Новые правила выкупа кредитов были введены в феврале 2019 года. Такая возможность имеется как у специализированных организаций, так и у физических лиц.

Реально ли выкупить собственную задолженность у МФО?

Большинство граждан не разбираются в механизме выкупа долгов. МФО может продать задолженность физическому лицу, но только в том случае, если получит согласие самого неплательщика. Если тот откажется, сделки не произойдет. В результате введения подобной схемы микрофинансовые организации лишились возможности продажи задолженностей «черным коллекторам», работающим нелегально.

При желании человек, у которого образовался долг, может попросить о его выкупе друзей либо родственников. Но перед этим стоит промониторить предложения по банкротству - в большинстве случаев стоимость процедуры банкротства будет ниже, чем сумма задолженности.

Важно! Требование об обязательном согласии на сделку клиента действует только при продаже задолженности другому физическому лицу, а не официально работающему коллекторскому бюро, зарегистрированному в реестре.

Коллекторы охотно выкупают долги по кредитам у микрофинансовых организаций. Таким правом обладают лишь официально зарегистрированные компании, специализирующиеся на выбивании долгов с неплательщиков.

Такие организации обычно не прибегают к радикальным мерам воздействия, как это делали нелегалы.

Если гражданин осознает, что не в состоянии выплатить всю задолженность, он вправе сам обратиться в коллекторское бюро и предложить им такое решение: компания выкупает долг, и клиент тут же его погашает, прибавив к этой сумме 20 %. В этом случае будут соблюдены интересы обеих сторон.

Человек погасит долг, хорошо сэкономив. Ему придется выплатить не 150 %, к примеру, а только полученное взаймы и еще 20 %.

Чистая прибыль коллекторского агентства как раз и составит эти 20 %. Сотрудники таких бюро прекрасно понимают, что попытки получить всю сумму с набежавшими процентами и штрафами могут ни к чему не привести, процесс сильно затянется во времени.

Особенности процесса выкупа задолженности

Просроченные задолженности МФО или банка выкупаются по простой схеме. В качестве покупателя может выступать как физическое лицо, так и представитель коллекторского бюро. Неплательщику выгодно, если это окажется кто-то из родственников или знакомых, кто ничего не возьмет за содействие или плата будет символичной.

Внимание! Сам неплательщик не может выкупить собственную задолженность. В этом нет логики, граждане тогда просто бы оформляли кредиты, пользовались заемными средствами, а потом выкупали долг, избегая необходимости переплаты в виде процентов.

Чем больше просрочка, тем выше вероятность, что МФО продаст задолженность коллекторскому бюро еще до того, как неплательщик захочет выкупить ее через третье лицо.

Должнику необходимо в кратчайшие сроки найти подходящего покупателя. Это должен быть человек, которому можно полностью довериться. В ином случае могут появиться серьезные проблемы. Новый владелец долга может потребовать выплатить всю сумму, включая набежавшие проценты.

Важно! Желательно найти такого человека не среди близких родственников. Если фамилии у продавца и покупателя будут одинаковыми, банк или МФО могут отказать в продаже долга.

Отыскав подходящую кандидатуру, можно обращаться в финансовую организацию с предложением о выкупе задолженности конкретного лица.

Запрос подает покупатель, после получения согласия со стороны МФО или банка необходимо получить одобрение неплательщика.

На следующем этапе формируется соглашение между кредитной организацией и покупателем. Кредитор получает определенную сумму, чаще всего эквивалентную размеру займа, а к покупателю переходит право требования.

Далее должник, исходя из договоренностей с новым владельцем его долга, погашает ссуду в определенной сумме, которая в большинстве случаев гораздо меньше реального размера задолженности с начисленными процентами и пенями.

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