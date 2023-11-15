Мэрия рассмотрит возможность расширения участка улицы Академика Сахарова Общество

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Мэрия рассмотрит возможность расширения участка улицы Академика Сахарова. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе традиционного пятничного прямого эфира в своих соцсетях.

В комментариях нижегородец предложил расширить до четырех полос участок дороги на соединении Анкудиновского шоссе с улицей Академика Сахарова.

"В часы пик через это "бутылочное горлышко" проходит уже невыносимо большое количество машин, в том числе из-за быстро разрастающихся в данной местности жилых микрорайонов", - написал мужчина.

Как рассказал Юрий Шалабаев, вопрос о расширении этого участка будет направлен Комиссии по безопасности дорожного движения.

При этом глава города отметил, что пропускная способность зависит не только от количества полос, но и от соответствующей организации движения.

Напомним, в этом году была изменена организация движения на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя, Комсомольском шоссе, перекрестке улиц Бринского и Родионова.

Также проезжую часть расширили на перекрёстке пр. Ленина - ул. Октябрьской Революции, улицах Нижне-Печерская и Верхне-Печерская, улице Ванеева.