Фото:
Мэрия рассмотрит возможность расширения участка улицы Академика Сахарова. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе традиционного пятничного прямого эфира в своих соцсетях.
В комментариях нижегородец предложил расширить до четырех полос участок дороги на соединении Анкудиновского шоссе с улицей Академика Сахарова.
"В часы пик через это "бутылочное горлышко" проходит уже невыносимо большое количество машин, в том числе из-за быстро разрастающихся в данной местности жилых микрорайонов", - написал мужчина.
Как рассказал Юрий Шалабаев, вопрос о расширении этого участка будет направлен Комиссии по безопасности дорожного движения.
При этом глава города отметил, что пропускная способность зависит не только от количества полос, но и от соответствующей организации движения.
Напомним, в этом году была изменена организация движения на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя, Комсомольском шоссе, перекрестке улиц Бринского и Родионова.
Также проезжую часть расширили на перекрёстке пр. Ленина - ул. Октябрьской Революции, улицах Нижне-Печерская и Верхне-Печерская, улице Ванеева.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+