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Общество

Строительство экотехнопарка в Дзержинске идет по плану

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и ход строительства экотехнопарка в Дзержинске. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, мощность производств резидентов парка оценивается в 492,5 тысячи тонн в год.

Здесь появятся объекты по утилизации отходов шинной резины, бумажной и полимерной упаковок, стеклобоя, производства геотекстиля, модификаторов для вторичной переработки полимеров на основе функционализированных полимеров и другое.

Также Глеб Никитин и Денис Буцаев создание в Нижегородской области объекта по обращению с ТКО мощностью 160 тысяч тонн.

Ранее Глеб Никитин представил Денису Буцаеву проект по созданию системы экомониторинга в Нижегородской области.

Напомним, правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.

Резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.

В мае проект экотехнопарка в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы, а в июне Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство объекта.

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Теги:
РЭО Строительство Экология
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