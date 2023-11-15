Особенности и применение термоусадочной пленки

Термоусадочная пленка относится к категории упаковочного материала, который подходит для пищевой продукции. Обеспечивает не только надежную защиту содержимого, но и повышает привлекательность продукции. Особенность упаковочного материала заключается в том, что под воздействием высокой температуры пленка плотно прилегает к содержимому, создавая надежную упаковку. Чтобы оценить преимущества, стоит подробнее остановится на ее отличиях от других пленок.

Отличия и преимущества термоусадочной пленки

Термоусадочная пленка, как и стрейч-пленка, изготавливается из полиєтилена. Однако стрейч-пленка способна растягиваться на 100-300% и применяется чаще всего для паллетирования грузов. Термоусадочная растягивается не более чем на 75 % и предназначена для создания плотной надежной защиты любых предметов, начиная от бутылок и заканчивая мебелью.

Также стоит отметить еще 3 ключевых отличия термоусадочной пленки от других:

эластичность и повышенная плотность:

под действием высокой температуры буквально обволакивает продукцию, повторяя ее форму и обеспечивает надежную защиту;

хорошая прозрачность обеспечивает привлекательный внешний вид товару и повышает его эстетичность.

Такой материал подходит для упаковки товаров любых габаритов и формы, поэтому пользуется спросом на разных предприятиях.

Виды и их особенности

Термопленка различается плотностью, которая зависит от количества слоев и от состава. Различные добавки позволяют менять свойства термоусадочной пленки, увеличивая ее прочность и эластичность в зависимости от особенностей предстоящей фасовки. Поэтому классифицировать материал можно по составу:

ПВХ (поливинилхлорид). Процесс сокращения продолжается даже после воздействия температурой в период остывания. Подходит для хранения пищевых продуктов, так как превосходно защищает от попадания пыли, влаги, микробов. Пленка тонкая, имеет приятный глянцевый блеск. ПВД (полиэтилен высокого давления). Процесс усадки происходит равномерно по всей поверхности при температуре +120-200º С. Материал нетоксичен, устойчив к агрессивным веществам, герметичен. Характеризуется высоким показателями прочности и хорошей усадкой. Подходит для груза любой формы и размера. ПОФ (полиолефин). Широко используется в пищевой промышленности, так как способна продлевать срок хранения продуктов. Выпускается с разной плотностью от 10 до 200 мкм. Хорошо садится по всей поверхности продукта, обеспечивая герметичную защиту. Довольно прочная, эластичная, безопасная.

Плотность также зависит от количества слоев. По словам менеджера по продажам в компании Geleon, популярностью пользуется, как однослойная, так и многослойная термоусадочная пленка.

По форме выпуска различают:

полотно;

рукав;

полурукав.

Помимо основной классификации существует термоусадочная пленка с перфорацией. Материал берут для упаковки длинных изделий, так как перфорация позволяет избежать появления воздушных карманов.

Благодаря специальным добавкам можно выбрать цветную пленку, которая поможет привлечь внимание покупателя. Также это можно сделать с помощью нанесения логотипа или другой информации.

Особенности применения

Термоусадочная пленка за счет надежности, прочности, герметичности и безопасности подходит для упаковки следующих групп продукции:

пищевые товары и напитки;

косметика и парфюмерия;

строительные материалы;

металлопрокат и изделия из металла;

мебель;

кирпичи на паллетах;

книжная продукция.

Универсальный упаковочный материал обеспечит сохранность любого груза во время доставки, хранения и реализации.

Фото с сайта «Гелеон» ge-leon.ru

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