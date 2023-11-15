Особенности и применение термоусадочной пленки

Термоусадочная пленка относится к категории упаковочного материала, который подходит для пищевой продукции. Обеспечивает не только надежную защиту содержимого, но и повышает привлекательность продукции. Особенность упаковочного материала заключается в том, что под воздействием высокой температуры пленка плотно прилегает к содержимому, создавая надежную упаковку. Чтобы оценить преимущества, стоит подробнее остановится на ее отличиях от других пленок.
Термоусадочная пленка, как и стрейч-пленка, изготавливается из полиєтилена. Однако стрейч-пленка способна растягиваться на 100-300% и применяется чаще всего для паллетирования грузов. Термоусадочная растягивается не более чем на 75 % и предназначена для создания плотной надежной защиты любых предметов, начиная от бутылок и заканчивая мебелью.
Также стоит отметить еще 3 ключевых отличия термоусадочной пленки от других:
Такой материал подходит для упаковки товаров любых габаритов и формы, поэтому пользуется спросом на разных предприятиях.
Термопленка различается плотностью, которая зависит от количества слоев и от состава. Различные добавки позволяют менять свойства термоусадочной пленки, увеличивая ее прочность и эластичность в зависимости от особенностей предстоящей фасовки. Поэтому классифицировать материал можно по составу:
Плотность также зависит от количества слоев. По словам менеджера по продажам в компании Geleon, популярностью пользуется, как однослойная, так и многослойная термоусадочная пленка.
По форме выпуска различают:
Помимо основной классификации существует термоусадочная пленка с перфорацией. Материал берут для упаковки длинных изделий, так как перфорация позволяет избежать появления воздушных карманов.
Благодаря специальным добавкам можно выбрать цветную пленку, которая поможет привлечь внимание покупателя. Также это можно сделать с помощью нанесения логотипа или другой информации.
Термоусадочная пленка за счет надежности, прочности, герметичности и безопасности подходит для упаковки следующих групп продукции:
Универсальный упаковочный материал обеспечит сохранность любого груза во время доставки, хранения и реализации.
Фото с сайта «Гелеон» ge-leon.ru
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