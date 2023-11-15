Средняя сумма взятки в Нижегородской области составляет 1,3 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области к Международному дню по борьбе с коррупцией организовало пресс-конференцию, на которой правоохранители рассказали о коррупционных делах в регионе.

По словам замруководителя СУ СК России по Нижегородской области Александра Дынькова, за 10 месяцев 2023 года в производстве следственного управления в регионе находится 363 коррупционных дела. В суд для рассмотрения по существу направлено уже 107 уголовных дел в отношении 113 человек.

В частности, возбуждено более 120 уголовных дел о взятках. Также значительную часть преступлений составляют превышение должностных полномочий и коммерческий подкуп.

Чаще всего факты коррупции выявляются в сферах образования, строительства, здравоохранения и промышленности.

Среди самых резонансных коррупционных дел Александр Дыньков отметил уголовное дело против экс-министра социальной политики Нижегородской области Натальи Исаевой, бывшего директора департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Ильи Гора, руководителей паспортно-визового центра в Нижнем Новгороде.

Общая сумма причиненного ущерба за 10 месяцев текущего года составила 20,5 млн рублей, из них уже возмещено 96%. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 200 млн рублей.

И.о. начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Илюшкин добавил, что МВД в регионе за 11 месяцев пресекло 345 коррупционных преступлений, из которых 55% - взяточничество.

Отмечается, что в 2023 году на 11% возросло количество пресеченных должностных коррупционных преступлений, в 9 раз выросло количество пресеченных преступлений в сфере образования.

Средняя сумма взятки в Нижегородской области составляет 1,3 млн рублей, что более чем в два раза средних показателей по России.

"Мы возбуждаем уголовное дело по одному или двумя эпизодам коррупции, которые лежат на поверхности, и в процессе расследования уголовного дела предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы выявить иные преступные эпизоды деятельности этого лица. У организованных групп выявляется глубинная структурированность, появляются еще лица. Задача следователя, в том числе, в рамках расследования уголовного дела проработать вопрос выявления других эпизодов преступной деятельности. Такая средняя сумма складывается из-за того, что в Нижегородской области очень хорошо построена работа следователей", - пояснил этот показатель Александр Дыньков.

Нижегородцы могут сообщить о фактах коррупции через интернет-приемную на сайте СУ СК по региону или в личных сообщениях ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что Следственный комитет регистрирует каждое сообщение, а доля возбуждаемости уголовных дел по обращениями в Нижегородской области составляет более 90%.