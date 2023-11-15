Нижегородская область получила второе судно на подводных крыльях "Метеор" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Государственная транспортная лизинговая компания, ООО "Водолет" и АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" подписали акт технической готовности судна Метеор 120Р "Капитан Полуэктов".

Напомним, судно "Капитан Полуэктов" было спущено на воду 8 ноября. Оно уже прошло ходовые испытания и до начала следующей навигации будет храниться на заводе-изготовители.

Планируется, что третий "Метеор" будет передан Нижегородской области в первой половине 2024 года.

Напомним, первое такое судно было спущено на воду в августе 2023 года в Чкаловске. Всего Нижегородская область получит три "Метеора".

Ранее сообщалось, что первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары.

Также 21 октября состоялся первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань.

Всего в навигацию 2023 года нижегородские суда на подводных крыльях перевезли почти 81 500 пассажиров. В 2024 году планируется запуск рейса "Метеора" из Нижнего Новгорода в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме.