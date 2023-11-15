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Общество

Вакцина против кори поступит в Нижегородскую область в I квартале 2024 года

12 декабря 2023 15:32  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вакцина против кори поступит в Нижегородскую область в I квартале 2024 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, отвечая на вопросы в соцсетях.

По словам нижегородцев, сейчас в больница детям отказывают в ревакцинации против кори, краснухи и паротита, ссылаясь на отсутствие вакцин.

Как сообщили в Минздраве, поставка вакцин ожидается в I квартале следующего года. Причина задержки неизвестна.

"Там что-то связано с их изготовлением (с технологией)", - отметили представители министерства.

Напомним, первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля - это оказалась женщина, прилетевшая из Еревана. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию. 

Всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, необходима обязательная вакцинация от кори.

В сентябре Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области зафиксировало вспышку кори в Арзамасском районе.

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Теги:
Вакцина корь
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