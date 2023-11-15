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Вакцина против кори поступит в Нижегородскую область в I квартале 2024 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, отвечая на вопросы в соцсетях.
По словам нижегородцев, сейчас в больница детям отказывают в ревакцинации против кори, краснухи и паротита, ссылаясь на отсутствие вакцин.
Как сообщили в Минздраве, поставка вакцин ожидается в I квартале следующего года. Причина задержки неизвестна.
"Там что-то связано с их изготовлением (с технологией)", - отметили представители министерства.
Напомним, первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля - это оказалась женщина, прилетевшая из Еревана. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию.
Всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, необходима обязательная вакцинация от кори.
В сентябре Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области зафиксировало вспышку кори в Арзамасском районе.
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