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Общество

Концепцию развития Парка мастеров "Нижполиграф" представили в Нижнем Новгороде

22 декабря 2023 18:14  [99] Общество

Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) совместно с консорциумом проекта "Даль" и архитектурного бюро Plombir представили программную и архитектурную концепцию развития Парка мастеров "Нижполиграф". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам руководителя ИРГСНО Дарьи Шориной, при разработке концепции основной фокус делался на уже сложившихся функциях, индустриальном и творческом характере этого места и принципах взаимодействия резидентов.

В "Нижполиграфе" будет создана качественная инфраструктура для федерального технопарка, который займет около трети площади комплекса, условия для работы и коллабораций текущих и будущих арендаторов, а также сформированы общественные зоны, креативные галереи, наполнен двор комплекса.

На данный момент уже отремонтированы фасады зданий, завершается подготовка помещений для лабораторий, завезена часть оборудования.

Также планируется, что в "Нижполиграфе" будут действовать мастерские и творческие студии.

Подробно с концепцией Парка мастеров "Нижполиграф" можно ознакомиться на сайте ИРГСНО.

Напомним, старт реализации проекта по созданию технопарка на базе "Нижполиграфа" был дан в марте 2023 года.

Ранее в Нижполиграфе открылась "Школа реставрации".

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Теги:
Технопарк
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