Аварийные сараи снесли на улице Бекетова Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода завершили демонтаж аварийных сараев, расположенных между домами №№51, 51а, 53, 53а по ул.Бекетова и №№16, 18 по ул. Чукотская. Их общая площадь составила 275 кв.м. Об этом сообщили в районной администрации.

В процессе проведения работ были задействованы экскаваторы, комбинированные автомобили-"щипачи" и автомобили, снабженные контейнерами для вывоза мусора.

По словам главы Советского района Александра Иванова, такие постройки редко используются по назначению.

"Это заброшенные строения, которые становятся источником пожарной опасности. Они портят облик улиц и часто привлекают лиц без определенного места жительства. После выполнения работ территория приобрела более ухоженный вид. На уплотнение грунта потребуется не менее двух лет. Затем можно рассмотреть вопрос дальнейшего благоустройства территории. Это прекрасная возможность для жителей продумать, как обустроить освобождённое место", - подчеркнул Александр Иванов.

Напомним, что более 400 сараев было снесено в Нижнем Новгороде в 2022 году.