"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 января 2024 12:52  [87] Аварийные сараи снесли на улице Бекетова
08 января 2024 11:04  [140] Нижегородская область перевыполнила пятилетний план по переселению граждан из аварийного фонда
07 января 2024 15:37  [354] Мероприятие для детей состоится 8 января в Советском районе
07 января 2024 11:28  [324] Нижегородский Музей Победы проведет рождественскую онлайн-программу
07 января 2024 10:51  [355] Рождественская елка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет 8 января
07 января 2024 09:25  [355] Юрий Шалабаев: "Пусть Рождество станет временем добра и щедрости"
07 января 2024 09:00  [368] Глеб Никитин: "Рождество – один из самых светлых праздников!"
06 января 2024 17:16  [435] Нижний Новгород и Сухум определили основные векторы развития сотрудничества в 2024 году
06 января 2024 16:43  [468] Около 4 тысяч студентов проходят обучение в вузах Нижнего Новгорода по проекту "Цифровые университеты"
06 января 2024 15:35  [447] Нижегородский приют для животных "Сострадание НН" просит помощи с восстановлением после пожара
Общество

Аварийные сараи снесли на улице Бекетова

08 января 2024 12:52  [87] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода завершили демонтаж аварийных сараев, расположенных между домами №№51, 51а, 53, 53а по ул.Бекетова и №№16, 18 по ул. Чукотская. Их общая площадь составила 275 кв.м. Об этом сообщили в районной администрации.

В процессе проведения работ были задействованы экскаваторы, комбинированные автомобили-"щипачи" и автомобили, снабженные контейнерами для вывоза мусора.

По словам главы Советского района Александра Иванова, такие постройки редко используются по назначению.

"Это заброшенные строения, которые становятся источником пожарной опасности. Они портят облик улиц и часто привлекают лиц без определенного места жительства. После выполнения работ территория приобрела более ухоженный вид. На уплотнение грунта потребуется не менее двух лет. Затем можно рассмотреть вопрос дальнейшего благоустройства территории. Это прекрасная возможность для жителей продумать, как обустроить освобождённое место", - подчеркнул Александр Иванов.

Напомним, что более 400 сараев было снесено в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Снос Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph