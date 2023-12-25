Выпадение до 25 см снега ожидается в Нижнем Новгороде до конца недели Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Выпадение до 25 сантиметров снега ожидается в Нижнем Новгороде до конца недели. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Антон Максимов.

Напомним, вчера в течение дня и ночью выпало около 10 см снега. Дорожные и коммунальные службы за сутки вывезли с улиц Нижнего Новгорода около 24 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы - более 780 тысяч кубометров

В настоящее время городские службы во всех районах города ведут работы по очистке дорог и общественных пространств от снега. В приоритете находятся центральные улицы, после чего начинается уборка во дворах.

Ранее сообщалось, что более 800 штрафов за плохую уборку снега выписали в Нижнем Новгороде.