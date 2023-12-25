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Нижегородское "Теплоэнерго" проведет ремонт на улице Славянской 19 января

19 января 2024 09:36  [113] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородское "Теплоэнерго" планирует выполнить ремонтные работы в тепловой камере на улице Славянской 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Напомним, что при проведении неотложных работ на данном участке было принято решение о дополнительных диагностических мероприятиях для определения технического состояния трубопроводов. По их итогам решено заменить участок старого трубопровода для обеспечения надежной работы сетей в текущем отопительном периоде.

В течение дня на время проведения работ подача ресурса будет ограничена в 20 близлежащих домах и двух школах. Ремонтные бригады будут заранее укомплектованы всем необходимым материалом и техникой для оперативного выполнения работ.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, с учетом прогноза синоптиков работы проводятся при температуре воздуха, близкой к 0. Предварительно параметры теплоносителя в системе были повышены для большего прогрева домов.

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Теги:
Ремонтные работы Теплоэнерго
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