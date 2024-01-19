Нижегородский IT-кампус и компания "Аскон" договорились о сотрудничестве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

IT-кампус "НЕЙМАРК" и компания "Аскон" планируют развивать образовательные программы на базе отечественных разработок. Соответствующее решение было принято по итогам встречи директора АНО "Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области "НЕЙМАРК" Валерия Черепенникова и гендиректора ООО "Аскон-Интеграционные решения" Анатолия Гуревича.

Согласно информации, сотрудничество предполагает создание образовательных программ на базе отечественных разработок компании, которые используются для решения промышленных задач.

Валерий Черепенников отметил, что компания "Аскон" разработала ряд решений, которые используются на предприятиях в России и за рубежом. Также компания является единственным в России разработчиком геометрического ядра C3D, что позволит готовить в IT-кампусе специалистов в области математического моделирования для индустрии САПР (система автоматизированного проектирования. – прим.).

Кроме того, планируется организация образовательной лаборатории по подготовке IT-специалистов со знанием программного обеспечения компании-партнера, а также совместное проведение образовательных интенсивов, хакатонов, курсов повышения квалификации.

В дальнейшем планируется присвоить лаборатории статус регионального авторизованного учебного центра для обучения и сертификации специалистов вузов, организаций и сотрудников IT-компаний по продуктам "Аскон".

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги.

Летом 2023 года стало известно, что в нижегородском IT-кампусе "Неймарк" будет доступно минимум семь научных направлений подготовки.

Также в нижегородском IT-кампусе "НЕЙМАРК" появится лаборатория в сфере ИИ.