Работу по вывозу мусора усилили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальщики во всех районах Нижнего Новгорода усилили работу по вывозу мусора.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, такое поручение дал глава города Юрий Шалабаев после обращений нижегородцев.

"В данный момент мы синхронизировали работу ДУКов и регоператоров, чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Главам районов города поставлена задача по контролю за очисткой от снега подъездных путей, где это необходимо", - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Работа ведется ежедневно по отлаженной схеме – дорожники расчищают подъезды к контейнерным площадкам, регоператор вывозит мусор, дворники убирают территорию после вывоза.

"Работа проводится параллельно с региональным оператором. Все необходимые рекомендации домоуправляющим компаниям даны, составлен график вывоза снега и очистки подъездных путей. Все это сопряжено с непосредственным вывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Работа не прекратится, пока мы не обеспечим все площадки подъездными путями", – сообщил первый заместитель главы Московского района Олег Сокуров.

"Бывают и трудности: не всегда получается вывезти с первого раза, потому что после снегопада требуется время, чтобы расчистить контейнерные площадки и подъезды к ним. Тогда связываемся с регоператором, и осуществляется повторный вывоз", – рассказал заместитель директора по благоустройству домоуправляющей компании Московского района Евгений Барышев.

В администрациях районов рассказали, что проводятся ежедневные объезды подведомственных территорий и тщательно следят за бесперебойным вывозом мусора, чтобы он не скапливался во дворах, и оперативно реагируют на обращения жителей.

Представители регоператора рассказали, что вывоз мусора зачастую усложняют неправильно припаркованные автомобили. Нижегородцы также отмечают, что ситуация с вывозом мусора улучшилась.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство провело оперативное совещание по вывозу мусора.