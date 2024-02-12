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Общество

Около 19,2 млрд рублей потратили на строительство ветки метро в центре Нижнего Новгорода

21 февраля 2024 15:51  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 19,2 млрд рублей потратили на строительство двух станций метро в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Тelegram-канал "МетроНН" со ссылкой на гендиректора МКУ "ГУММиД" Андрея Левдикова.

Андрей Левдиков пояснил депутатам гордумы на заседании профильной комиссии, что эти средства были потрачены на продление ветки метро в течение двух лет.

"Общая стоимость проектирования и строительства станций "Площадь Свободы" и "Сенная" составляет 35,5 млрд рублей, работы планируется завершить в конце 2025 года", - рассказал Левдиков.

Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" был запущен на площади Сенной в Нижнем Новгороде в конце января.

Также ранее сообщалось, что в середине февраля в Нижнем Новгороде началось строительство вентшахты для новой линии метро.

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Теги:
Метро Транспорт
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