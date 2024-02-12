Движение троллейбусов №25 временно приостановлено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение троллейбусов №25 приостановили в Нижнем Новгороде 26 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, троллейбусы временно не хотят по своему маршруту из-за проведения ремонтных работ АО "Нижегородский водоканал" на улице Путейской.

"Работы планируется завершить и восстановить работу троллейбусного маршрута в течение дня",- пояснила Чернышова.

Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 в Автозаводском районе 19 февраля.

Также ранее сообщалось, что электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде в марте.