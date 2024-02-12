Власти сняли режим повышенной готовности из-за оползня в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде

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Режим повышенной готовности отменили из-за оползня в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Согласно постановлению, режим повышенной готовности установили в границах правого склона Почаинского оврага в районе дома № 5 по улице Пожарского 18 декабря 2023 года.
В этом месте произошел сход грунта.
Напомним, оползень произошел в Почаинском овраге около Театральной лестницы в октябре 2023 года.
Также ранее сообщалось, что пруд создадут при благоустройстве Почаинского оврага в Нижнем Новгороде.
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