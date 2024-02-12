Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший стратегию научно-технологического развития страны. Документ вступил в силу со дня подписания, сообщил телеканал "360".

"Постановляю [...] утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Стратегия направлена на научно-технологическое обеспечение задач и национальных приоритетов страны, определяемых в документах стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания на федеральном уровне.

Также президент утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года.