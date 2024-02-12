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Общество

Автопарк "Нижегородского водоканала" пополнился новым спецтранспортом

01 марта 2024 14:15  [34] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новые бригадные фургоны на базе “ГАЗель” поступили и поставлены на учет АО “Нижегородский водоканал”. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Машины будут доставлять бригады на эксплуатационные участки. Согласно информации, 11 фургонов будут обслуживать сети водоотведения АО “Нижегородский водоканал”, остальные 8 – сети холодного водоснабжения.

Все фургоны отапливаемые и оснащены всем необходимым для комфортного жизнеобеспечения во время 12-часовой смены рабочего персонала. Есть место не только для размещения необходимого оборудование для устранения повреждений на сетях водоканала, но для микроволновой печи, бойлера с горячей водой, а также место для сушки вещей и бензогенератора.

По словам гендиректора АО “Теплоэнерго” – управляющей организации АО “Нижегородский водоканал” - Ильи Халтурина, в последний раз масштабная замена автотранспорта прошла в 2011 году.

“Совместно с министерством ЖКХ Нижегородской области мы приняли решение включить в инвестиционную программу возможность приобретения и обновления автопарка. И в конце 2023 года поступила первая партия автомобилей, которая наиболее востребована на производственных объектах, - это бригадные фургоны”, - сказал Илья Халтурин.

Также по его словам, в этом году работа по обновлению производственного автопарка будет продолжена. В планах заменить подвижной состав, самосвалы и грузоподъёмную технику.

Ранее сообщали, что лучшие электромонтеры Нижегородской области работают АО "Нижегородский водоканал"

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Теги:
Автомобили Нижегородский водоканал
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