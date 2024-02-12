Россия стала лидером по количеству туристов в Шри-Ланку в феврале Общество

Фото: с сайта www.coral.ru

Россия стала лидером по количеству туристов в Шри-Ланку в феврале 2024 года. Об этом говорится в отчете ланкийского Управления по развитию туризма (SLTDA), сообщил телеканал "360".

В течение последнего зимнего месяца островное государство посетили свыше 30 тысяч россиян - это порядка 15% от общего притока иностранных туристов. На втором месте - туристы из Индии (14%), на третьем - из Великобритании (9%).

Согласно опубликованной информации, за 2023 год число гостей из России в Шри-Ланке выросло более чем на 116% и оставило около 197,5 тысячи.

В 2022 году в государство въехало более 91 тысячи российских туристов.

Увеличению количества гостей из РФ способствовали прямое авиасообщение и удобные стыковочные варианты.

Напомним, что власти Шри-Ланки с 27 ноября 2023 года запустили программу бесплатной выдачи туристических виз для граждан России. По ним туристы смогут оставаться в стране до 30 дней. Программа будет действовать до 31 марта 2024 года.

Напомним, правительство островного государства ведёт борьбу с последствиями кризиса 2022 года и поставило цель достичь отметки в 5 млн туристов в год. Власти рассчитывают, что в 2024-м турпоток достигнет 3 млн человек.