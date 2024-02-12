Передовые волонтерские практики по оказанию помощи военным и их семьям презентовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

На базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошло установочное совещание штаба #МЫВМЕСТЕ по оказанию волонтерской помощи военнослужащим и их семьям. Организаторами встречи выступили АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области" при поддержке регионального правительства. Участниками стали более 100 человек из всех муниципалитетов.

Спикерами были генеральный директор АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина, руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергей Шухрин, руководитель нижегородского регионального отделения РДДМ "Движение первых" Вячеслав Амосов, заместитель исполнительного директора единого центра по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи "Авангард" Андрей Нестеренко и др.

"На собрании удалось ознакомиться с лучшими практиками добровольческой помощи военнослужащим. Гордость берет за земляков! Сколько важного, нужного и полезного делают они своими руками, при этом абсолютно бескорыстно, от чистого сердца. Могу с уверенностью сказать, что наши добровольцы – самый надежный и крепкий тыл для бойцов. С другой стороны, мы понимаем, что каждой идее всегда нужна поддержка, поэтому на собрании обсудили возможности и ресурсы, которые можем предоставить, наметили совместные планы. Впереди много работы!", - поделилась Мария Самоделкина.

В ходе совещания участники ознакомились с целями и задачами штаба #МЫВМЕСТЕ, узнали об актуальных запросах, поступающих от участников спецоперации и членов их семей, а также узнали о передовых добровольческих инициативах.

Так, координатор общественного движения волонтеров "Золотые руки ангела" Дивеевского района Елена Миняева наглядно продемонстрировала носилки "Фома", которые весят всего 600 гр. и выдерживают 500 кг веса, а также короб пулеметчика со смягчающей подушкой, аптечки Т-34 и бронежилеты. Все перечисленные предметы добровольцы производят на территории своей организации на протяжении двух лет.

Координатор "Швейного VZвода 52" Екатерина Семёнова представила уникальную практику - пошив пончо, которые помогают защитить бойцов от дронов с тепловизором. Для его пошива требуется не только специальная швейная машинка, но и внимательный контроль, так как любое повреждение изделия при пошиве отразится на безопасности военнослужащих.

"Наша практика по пошиву пончо уникальная, она вызывает интерес не только в пределах Нижегородской области, но и в других регионах России. Первостепенная цель их изготовления – обеспечение безопасности бойцов, которые не могут самостоятельно укрыться от дронов с тепловизорами. Процесс изготовления таких пончо достаточно трудоемкий, но они пользуются огромным успехом на передовой", - рассказала Екатерина Семёнова.

Итогом встречи стало решение о разработке программы по оказанию информационной, ресурсной и материальной помощи для волонтерских организаций, включенных в работу штаба. Теперь руководители добровольческих практик смогут получить финансовую поддержку для своих проектов, чтобы закупить необходимые инструменты и материалы. Также добровольцам будут возмещать расходы на бензин при поездках по адресным социальным заявкам.

Еще одной мерой поддержки станет создание центра психологической поддержки граждан, где военнослужащие и их семьи смогут получить квалифицированную психологическую помощь.

С начала года примерно 150 волонтерских объединений из всех муниципалитетов региона выразили готовность подключиться к проекту. Напомним, что присоединиться к деятельности штаба можно, оставив заявку по форме: https://forms.yandex.ru/u/659e777b02848f50799e3102/.