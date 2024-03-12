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Глеб Никитин: "За 6 лет построили и отремонтировали свыше 800 школ и детских садов"

13 марта 2024 09:35  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства НО

В Нижегородской области создана передовая система раннего практикоориентированного образования. Об этом 12 марта губернатор Глеб Никитин рассказал во время выступления на Нижегородской ярмарке. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с главными индустриальными партнерами.

Развитие сферы образования стало одной из ключевых тем в выступлении губернатора.

По словам Глеба Никитина, изменился подход к работе с талантливыми детьми. Теперь олимпиадникам по целому ряду направлений выплачиваются стипендии на уровне с федеральным центром.

Кроме того, всё чаще Нижегородскую область выбирают для продолжения образования и работы. На сегодняшний день в регионе работает более 100 профильных инженерных классов – авиастроительных, судостроительных, энергетических, металлургических, агротехнологических и других.

“Мы создали обширную сеть современных рабочих мастерских и стали лидерами в проекте “Профессионалитет”. Регион создает десять кластеров, благодаря этому мы занимаем одно из лидирующих мест по открытию кластеров в стране. Уже совсем скоро свои двери откроет технопарк профессионального образования федерального уровня на базе “Нижполиграфа””, – отметил Глеб Никитин.

Профориентация детей также проводится в учреждениях дополнительного образования, многие из которых работают в рамках реализации национального проекта “Образование”. С 2019 года в регионе открыто почти 400 “Точек роста”, 9 детских технопарков “Кванториум”, в том числе три мобильных технопарка и два школьных технопарка, семь центров цифрового образования детей “IT-куб”, Центр развития талантов “Вега” и два Дома научной коллаборации.

В Сарове, по предложению Росатома и решению президента создается Национальный центр физики и математики. К 2030 году здесь появится настоящий “город будущего” для ученых всей страны.

Глеб Никитин также напомнил о масштабах строительства и капитального ремонта нижегородских образовательных объектов. За последние шесть лет построили и отремонтировали свыше 800 школ и детских садов. Ежегодный ввод теперь в 10 раз больше, чем 20 лет назад – в 2023 году было введено 6 300 мест.

Напомним, национальный проект “Образование” реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации”. Его основная цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2023 году продемонстрировала высокие экономические показатели.

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Теги:
Глеб Никитин Образование
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