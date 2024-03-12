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Общество

ГУАД приступил к обследованию гарантийных участков дорог в Нижегородской области

13 марта 2024 11:33  [83] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты главного управления автодорог региона приступили к масштабному обследованию участков дорог и искусственных сооружений в Нижегородской области, находящихся на гарантии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Участки дорог обследуются с применением инструментальной диагностики.

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области было отремонтировано более 7,5 млн кв. метров дорожного полотна.

И.о. директора Главного управления автодорог Нижегородской области (ГУАД) Леонид Самухин сообщил, что гарантия на выполненные по нацпроекту работы составляет от трех до пяти лет.

"Поэтому подрядчики экономически заинтересованы ответственно подходить к выполнению госконтрактов и качественно ремонтировать дороги. В случае выявления во время действия гарантии скрытых дефектов, подрядчики их устраняют за свой счет", - пояснили Самухин.

ГУАД со своей стороны контролирует подрядчиков на всех этапах, включая лабораторный анализ асфальтобетонной смеси.

Подрядные организации должны устранить все дефекты по гарантии до 15 мая.

Напомним, администрации районов Нижнего Новгорода приступили к мониторингу состояния дорог после зимы.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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