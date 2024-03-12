Нижегородские команды вышли в финал конкурса "Инженерные кадры России" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять нижегородских команд будут представлять регион в финале Всероссийского профориентационного технологического конкурса "Инженерные кадры России".

Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, в финале, который пройдет в Челябинске, примут участие воспитанники образовательных организаций Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Сарова и Чкаловска.

На региональном этапе конкурса за выход в финал боролись 27 команд. Сегодня на площадке центра молодежных, инженерных и научных компетенций "Кванториум" они представили свои инновационные проекты, которые были разработаны для предприятий региона. Конкурсанты выявляли лучшего в нескольких категориях, которые отличались друг от друга сложностью, тематикой и заданиями для моделирования: "ИКаРенок", "ИКаР – Старт" и "ИКаР – Техноквант".

По итогам защиты проектов в категории "ИКаРенок" лучшими стали сразу три команды: "ППешки-БЕЗЕшки" (детский сад №41, Саров), "Сто друзей" (детский сад №100, Нижний Новгород) и "Волонтеры Победы" (детский сад №20 “Сказка”, г. Бор).

Непревзойденным лидером в категории "ИКаР-СТАРТ" стала команда "Киселева слобода" (Дом детского творчества, Чкаловск), в категории "ИкаР-Техноквант" победу одержала команда "Пландинцы" (Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина).

Напомним, детские технопарки "Кванториум" ведут свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что в 2023 году по программе "Кванториумов" обучились более 11 тыс. юных нижегородцев.

Также сообщалось, что к 2025 году в Нижнем Новгороде на Детской железной дороге построят "Кванториум".