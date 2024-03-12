"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2024 17:04  [29] Препарат для лечения коронавируса фавипиравир пропал из российских аптек
14 марта 2024 16:51  [65] Нижегородские команды вышли в финал конкурса "Инженерные кадры России"
14 марта 2024 16:45  [75] Выпуск трамваев на маршруты №6 и №7 в Нижнем Новгороде увеличат в четыре раза
14 марта 2024 16:12  [99] Подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за скрыв благоустройства территории на Автозаводе
14 марта 2024 16:01  [105] Хакатон "Почтовое Digital: лингвистика и технологии" пройдет в Нижнем Новгороде.
14 марта 2024 15:44  [111] "Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде
14 марта 2024 15:26  [140] Участки под гаражами в Сормовском районе планируется изъять для строительства метро
14 марта 2024 15:04  [135] Прямые эфиры с общественными наблюдателями проведет онлайн-студия "НаблюдательНО"
14 марта 2024 14:35  [131] Нижегородские агитбригады поздравили участниц СВО с 8 Марта
14 марта 2024 14:18  [148] МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове
Общество

Нижегородские команды вышли в финал конкурса "Инженерные кадры России"

14 марта 2024 16:51  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять нижегородских команд будут представлять регион в финале Всероссийского профориентационного технологического конкурса "Инженерные кадры России".

Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, в финале, который пройдет в Челябинске, примут участие воспитанники образовательных организаций Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Сарова и Чкаловска.

На региональном этапе конкурса за выход в финал боролись 27 команд. Сегодня на площадке центра молодежных, инженерных и научных компетенций "Кванториум" они представили свои инновационные проекты, которые были разработаны для предприятий региона. Конкурсанты выявляли лучшего в нескольких категориях, которые отличались друг от друга сложностью, тематикой и заданиями для моделирования: "ИКаРенок", "ИКаР – Старт" и "ИКаР – Техноквант".

По итогам защиты проектов в категории "ИКаРенок" лучшими стали сразу три команды: "ППешки-БЕЗЕшки" (детский сад №41, Саров), "Сто друзей" (детский сад №100, Нижний Новгород) и "Волонтеры Победы" (детский сад №20 “Сказка”, г. Бор).

Непревзойденным лидером в категории "ИКаР-СТАРТ" стала команда "Киселева слобода" (Дом детского творчества, Чкаловск), в категории "ИкаР-Техноквант" победу одержала команда "Пландинцы" (Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина).

Напомним, детские технопарки "Кванториум" ведут свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что в 2023 году по программе "Кванториумов" обучились более 11 тыс. юных нижегородцев.

Также сообщалось, что к 2025 году в Нижнем Новгороде на Детской железной дороге построят "Кванториум".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кванториум Конкурсы
Поделиться:
Новости по теме
07 февраля 2024 13:02  [637] Кванториум построят на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде к 2025 году
03 января 2024 11:46  [866] Ещё три "Кванториума" создадут в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph