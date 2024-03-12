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Общество

Нижегородских школьников приглашают на открытый онлайн-урок по кибербезопасности

15 марта 2024 11:58  [93] Общество

Компания МТС совместно с благотворительным фондом "Система" представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего "Кибербезопасность", в рамках которого рассказали о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли.

Онлайн-урок "Кибербезопасность" предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах - педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Аудиторию ждет детальное знакомство с одним из крупнейших работодателей страны: специальные корреспонденты проекта побывали в офисе "МТС Диджитал" в Москве, и выяснили как организован рабочий процесс в цифровой экосистеме МТС, над какими проектами работают сотрудники, как попасть на стажировку в компанию и какие качества и навыки станут определяющими при трудоустройстве.

Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала. Самые внимательные зрители получат ценные призы – сертификаты Ozon на покупку товаров для учебы и досуга.

Онлайн-урок будет полезен как школьникам, так и взрослым, и на простом и доступном языке поспособствует знакомству с современными способами защиты от киберугроз, а для кого-то из ребят станет хорошим вектором в будущей карьере, связанной с кибербезопасностью», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе "Лифт в будущее" и в сообществе платформы в социальной сети Вконтакте.

Фото: МТС

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