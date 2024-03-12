Депутат Госдумы Юрий Станкевич проголосовал на выборах президента РФ

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Заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич 15 марта принял участие в выборах президента России.
Как рассказал депутат Госдумы в своем Telegram-канале, он вместе с дочкой посетил московский избирательный участок N 2908.
"Обстановка рабочая, атмосфера спокойная", - подчеркнул парламентарий.
Он также поделился информацией о явке избирателей. Так, со слов председателя УИК, в первые часы голосования явка наблюдается повыше, чем на выборах в Государственную Думу в 2021 году.
"Значительное внимание уделено вопросам безопасности. Патрульные группы полиции и внутри участка, и на внешнем контуре", - добавил Юрий Станкевич.
Как сообщалось ранее, на выборах президента России уже проголосовали глава Дзержинска Иван Носков, полпред президента РФ в ПФО Игорь, Комаров, депутат Госдумы Евгений Лебедев, председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
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