Эксперт-мониторинг событий с 8 по 15 марта 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Тревожное ожидание большой войны в Европе

Эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов отмечает, что витающее в воздухе ощущение большой войны с Европой, с НАТО, объективно существует, и к этому нужно относиться серьезно. Мы имеем уже целый ряд сигналов, которые к укреплению мира не ведут.

В Германии началась вялая политика популяризации профессии военных – чего не было в последние десятилетия, пока действовала прививка от мая 1945 года. Глава Минобороны Писториус требует ввести призыв в армию, звучат требования снабдить Киев дальнобойными ракетами Taurus. Очередное "чудо – оружие" после "Шторм Шэдоу", "Хаймарсов", "Абрамсов" – F-16, которые никак не долетят до Украины.

Офицеры бундесвера разрабатывают планы удара по Крымскому мосту и другим объектам на российской территории. Шольц хоть и отбивается от требований поставить Taurus, но военный фонд в 100 миллиардов евро запустил.

Макрон вбросил и развивает тезис об отправке войск НАТО на Украину. То же самое ранее сделала Британия, и мы знаем, что натовские военные на Украине уже есть. Прямо сейчас с 3 по 14 марта прошли учения НАТО Nordic Response на территории Финляндии, Швеции и Норвегии, в них задействовано более 20 тысяч военнослужащих, более 50 военных кораблей, среди которых фрегаты и подводные лодки, более 100 истребителей и вертолётов.

Это часть крупнейших со времен холодной войны общеевропейских учений Steadfast Defender 2024 (около 90 тысяч военнослужащих всех родов войск из всех стран НАТО). Известна стремительная милитаризация Польши, которая влезает в дикие долги, чтобы произвести побольше оружия собственного и закупить у США то, чего недостает. Идет оптимизация нормативных документов, и разрабатывается план реконструкции дорог и мостов в Европе на направлениях переброски войск к нашим границам.

Можно признать, что вариант прямого конфликта НАТО с Россией есть, и нашими врагами прорабатывается. Пока к нему они не готовы.

Пока нет ни производства снарядов, ни техники, ни внятных механизмов мобилизации. Воевать НАТО нечем и некем. Но ключевое тут «пока». ЕК 5-го марта представила план по кардинальной перестройке оборонной промышленности блока. Уже в 2025 году могут выйти на нужные мощности предприятия, а юридические механизмы мобилизации и тренировок будущих призывников оформиться.

За всеми компонентами подготовки к войне нужно следить, и если число маркеров будет превышать пороговое значение – уж лучше тогда бить на упреждение. А до этого момента необходимо ускорять собственные процессы, дабы иметь возможность ответить так, чтобы мало не показалось никому.

При этом надо понимать, что перехват стратегической инициативы в данной ситуации можно провести, только перехватив управление эскалацией. То есть Москва должна показать готовность к эскалации, готовность идти до конца, вплоть до применения, при необходимости, ядерного оружия в соответствии с ядерной доктриной РФ. Запад должен понять, что возмездие будет неизбежным.

Пока Россия скорее движется в рамках сценария, заданного Вашингтоном и Лондоном. Они постепенно повышают уровень эскалации. Сначала за счёт поставки всё более мощного и эффективного оружия. А теперь подошли к порогу ввода своих войск на территорию Украины.

И не стоит забывать, что промедление смерти подобно. Англосаксы ждать не намерены, они уже готовят открытие второго фронта против России на Балтике, а далее и третьего фронта – в Арктике.

Концепция Сергей Караганова о необходимости резкой эскалации конфликта, включая использование тактического ядерного оружия, может оказаться единственным шансом избежать большой европейской войны.

Администрации Байдена (и глубинному государству) терять по большому счету нечего. После решения Верховного суда США победа Трампа на выборах весьма вероятна. Суета в Европе, включая заявления Макрона и скандал с немецкими таурасами - не случайность. Это - последовательные шаги к тому, чтобы нанести Путину политическое поражение в расчёте на то, что Кремль не рискнет перейти к формату полноразмерной войны.

Достигнуть своих политических целей возможно, например, массированным ударом по кораблям Черноморского флота или по Крымскому мосту (те самые 20 или 30 немецких крылатых ракет).

В период президентских выборов и послевыборный период это было бы мощнейшим ударом и по президенту Путину, и по всей политической системе России.

Избежать сползания в полноценную ядерную войну сегодня можно только превентивными мерами.

России надо быть готовой закрыть воздушное пространство над Черным морем для натовских самолетов - разведчиков. России надо подумать о проведении ядерного испытания на Новой Земле и при определенных обстоятельствах даже о демонстративном развертывании ядерных сил передового базирования.

Ставка на "усталость" Запада теоретически могла бы сработать. Но существует слишком много сил и огромное количество военных инструментов, которые эту "усталость" как рукой снимут.

Цель прежняя и не меняется – уничтожить Россию. Это единственная страна в мире, единственное препятствие для англосаксонской цивилизации на пути установления тотального контроля над планетой. Именно сегодня решается вопрос нашего будущего и только наши доходчивые решительные действия могут предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и обеспечить нам победу.

Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву 13 марта в свойственной ему манере спокойно и убедительно предупредил Лондон и Вашингтон, что Россия готова к любому уровню эскалации, и урегулирование противостояния возможно исключительно на основе полного обеспечения нашей безопасности.

Федеральная тема – Научно-технологическая независимость – основа суверенного развития государства

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 28 февраля президент России Владимир Путин подписал Указ "О Стратегии научно-технологического развития", который обновил предыдущую Стратегию, принятую в 2016 году. В ней подчеркивается, что в современных условиях высокий темп освоения новых знаний и создания наукоемкой продукции на собственной технологической основе является ключевым фактором конкурентоспособности экономики и эффективности национальной безопасности.

В новой Стратегии отмечается, что с 2022 года наступает этап мобилизационного развития научно-технологического развития в условиях санкционного давления. Российская наука также была названа основой суверенного развития государства.

Исходя из стоящих перед государством вызовов, в Стратегии были определены ключевые приоритеты, к числу которых отнесены: переход к передовым технологиям с использованием искусственного интеллекта, инструментов обработки больших данных и высокопроизводительных вычислительных систем; переход к энергосбережению и использование новых источников энергии; развитие высокотехнологичной и персонализированной медицины; противодействие кибер- и иным угрозам безопасности; развитие логистических систем.

Особо подчеркнуто, что должны получить развитие такие аспекты, как тесная связь науки и производства, повышение престижа ученого, наукоемкое предпринимательство и т.д.

2022 год в Стратегии указан не только в связи с началом беспрецедентного санкционного давления на Россию, но и в связи с подписанием 25 апреля 2022 г. Указа "Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий". Напомним, что он предусматривает определение приоритетными целями на 2022–2031 годы привлечение талантливой молодежи в исследовательскую сферу и содействие вовлечению ученых в решение важнейших задач развития общества и государства.

Вопросы и проблемы, обозначенные в новой Стратегии, были также затронуты и в ходе ежегодного послания президента России Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля. Так, были анонсированы выделение 400 млрд руб. на строительство 40 университетских кампусов, повышение оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин, продление срока реализации программы поддержки ведущих университетов "Приоритет-2030", а также увеличение государственного и бизнес-финансирования науки до 2% от ВВП. Ожидается, что это позволит достичь конкретных и измеримых результатов, в частности, увеличения на 50% доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке и увеличения на 2/3 объема несырьевого и неэнергетического экспорта.

Таким образом, речь идет о последовательной и масштабной работе по целому ряду ключевых направлений. Во-первых, это повышение доли производства высокотехнологичной продукции, причем как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Во-вторых, это суверенизация экономики в плане обеспечения всех критических отраслей отечественными разработками. В-третьих, это поддержка как фундаментальной, так и прикладной науки, причем как за счет оплаты труда, так и за счет создания и развития передовой инфраструктуры.

Тем самым должен быть осуществлен научно-производственный рывок, результаты которого будут иметь большое значение для того, чтобы справиться с возникающими вызовами и угрозами для общества и государства.

Региональная тема - Итоги за 2023 год и планы дальнейшего развития Нижегородской области

Эксперт "Минин-Центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 12 марта 2024 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом о социально-экономическом развитии региона, подвёл итоги работы правительства в 2023 г. и обозначил планы дальнейшего развития.

Количественные значения основных индикаторов социально-экономического положения, представленные в докладе, пожалуй, подтвердили некоторое внутреннее, интуитивное ощущение стабильности жизни в Нижегородской области, в Нижнем Новгороде.

В цифрах - индекс физического объёма ВРП за 2023 г. составил 111,2 %. Это рекордное значение за последние 27 лет! Все стратегические отрасли Нижегородской области показывают не компенсационный или выборочный, а реальный рост: обрабатывающие отрасли – 11 %, сельское хозяйство – 10 %, строительство – 28 %, ИТ – 15 %.

Кроме того, 2023 год стал рекордным для региона и с точки зрения инвестиций: они составили без малого 700 млрд рублей.

Производной от устойчивости региональной экономики является, например, оживление реки Волги. Речь, с одной стороны, об успешной реализации программ экологической очистки Волги и её притоков. С другой стороны – о восстановлении скоростного речного судоходства, о возвращении легендарных судов на подводных крыльях, рождённых более полувека назад в нашем городе.

Губернатор отметил, что на протяжении последних шести лет всю систему социально-экономической организации жизни региона приходилось приспосабливать к проблемам слабой диверсификации экономики, к проблеме ковида, к проблеме международных санкций, к проблеме воздушных атак БПЛА на объекты промышленности и др.

Регион успешно справляется с этими вызовами, не теряя потенциала своего устойчивого развития. Теперь в свете Послания президента РФ Федеральному посланию РФ стоит новая задача: приспособить всю систему социально-экономической организации жизни в регионе к интересам семьи, в т.ч. многодетной семьи. Для этой перспективы, как отметил Глеб Никитин, у региона есть хороший задел - количество многодетных семей в Нижегородской области за последние годы выросло на 40%.