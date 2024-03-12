Многодетная нижегородка Юлия Смирнова проголосовала на выборах президента Общество

В Нижегородской области на избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации многие жители приходят всей семьей. Среди них – многодетная семья Смирновых, у которой трое детей.

"Можно было проголосовать дистанционно, но было много вопросов от младших детей. Они интересовались, что такое урна, как выглядит бюллетень. Вот мы и пришли всей семьей показать, как организованы выборы. Мы с ранних лет приучаем детей к ответственности за судьбу страны", - рассказала многодетная мама Юлия Смирнова.

Старший сын, шестнадцатилетний Артем, пока родители голосовали на избирательном участке, тоже сделал свой выбор, приняв участие в голосовании за объекты благоустройства – волонтеры работали неподалеку.

"Очень здорово, что мы можем влиять на благоустройство нашего города. Я выбрал сквер им. Макарова, потому что он рядом с нашим домом, и, если его благоустроят, мы сможем чаще там гулять", - говорит Артем.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

Для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования: https://vybory.gov.ru. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включен 288 371 избиратель региона.