Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать в Нижегородской области с 1 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области с 1 апреля вводится запрет на движение большегрузных автомобилей по региональным и муниципальным дорогам.

Как следует из распоряжения правительства региона, до 30 апреля движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального (местного) значения будет ограничено для грузовиков массой более 6 тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа вводится запрет на движение фур по дорогам региона в случае, если температура воздуха будет выше +32 градусов. Данные ограничения будут действовать на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области с асфальтобетонным покрытием.

При этом движение большегрузов в указанный период при таких погодных условиях будет разрешено с 22:00 до 10:00.

Ранее сообщалось, что транспортную развязку построят на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду, а таже будет реконструирована дорога к деревне Анкудиновка.