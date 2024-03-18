II форум науки и искусства пройдет одновременно в Нижнем Новгороде и Томске Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им Лобачевского

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) 22–23 марта проведут II форум науки и искусства "Универсум".

Как сообщает пресс-служба ННГУ, форум откроет серию совместных тематических мероприятий с ведущими университетами России и филиалами Пушкинского музея. Первыми партнерами в регионах стали Национальный исследовательский Томский госуниверситет и Сибирский филиал ГМИИ им. Пушкина.

Симпозиум пройдет одновременно в Нижнем Новгороде и Томске, часть мероприятий – в формате телемоста.

"Универсум" посвящен популяризации современного научного знания и технологий, а также взаимодействию академического сообщества и представителей сферы искусства. Тема форума этого года – "Экспедиция". Ведущие специалисты и молодые популяризаторы в области art&science, естественных и гуманитарных наук, искусства и культуры обсудят ее роль в научном и художественном познании мира. Участники примут участие в круглых столах, диалогах, лекциях, посетят экскурсии, мастерские и специальные музыкальные проекты.

Торжественная церемония открытия форма состоится 22 марта в Университете Лобачевского. Затем пройдут дискуссии-телемосты "Границы познания. Экспедиция как метод исследования" и "Границы территории. Маршруты и навигация" и другие программные события.



По словам ректора ННГУ им. Лобачевского Олега Трофимова, высшая школа искусств и дизайна ННГУ занимает ведущее место в культурной повестке региона и постепенно становится драйвером креативных индустрий, творческих профессий и образования в масштабах всей страны.

Второй день “Универсума" пройдет в Арсенале. 23 марта здесь запланированы телемост-разговор искусствоведа с художником и ученым "Саморегулируемые системы. Водоемы", кураторская экскурсия по выставке "Названо Вазари. Маньеризм", лекции, знакомство с художественно-просветительским проектом "Исследователь и художник: искусство в экспедициях".

По завершении работы форума "Универсум", все зарегистрированные участники получат удостоверение о повышении квалификации ННГУ по программе "Арт-медиация и кураторские стратегии: универсум науки и искусства".

СПРАВКА.

Форум науки и искусства "Универсум" преследует цель создания эффективной системы взаимодействия научно-образовательной сферы и креативной индустрии, стимулирующей появление новых идей на стыке науки и искусства. В 2024 году форум приурочен к ряду важных событий, таких как :

– Десятилетие науки и технологий, среди инициатив которого – проект "Наука как искусство"

– Нижний Новгород – "Культурная столица 2024 года"

– Завершение в Арсенале выставки "Названо Вазари. Маньеризм" – финальной части выставочной трилогии "Названо Вазари".

Ранее сообщалось, что в ННГУ будут изучать риски сердечно-сосудистых заболеваний молодых людей.