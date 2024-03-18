Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 выросла в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 9%. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в стране зафиксировали около 738 тысяч случаев ОРВИ. При этом среднероссийские показатели заболеваемости оказались превышены в 49 регионах. Основная нагрузка приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Причём заболеваемость гриппом А снижается, а доля вирусов гриппа В увеличивается.

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 5%: на прошедшей неделе выявлено более 24 тысяч случаев заражения инфекцией - преимущественно штаммом "омикрон".

Всплеск респираторных заболеваний традиционно пришелся на начало весны.

В Нижегородской области зарегистрировано порядка 17 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций - это ниже среднего многолетнего уровня. У 94% заболевших выявлены РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и микоплазма. Доля вирусов гриппа, циркулирующих в регионе, сократилась до 6%.