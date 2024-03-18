Рейтинговое голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" продлится до 30 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", продлится до 30 апреля.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства на специальной электронной платформе проходит уже четыре года. 18 марта вопросы формирования комфортной городской среды обсудили в правительстве РФ.

"До 30 апреля жители 1,5 тысячи муниципальных образований смогут выбрать понравившиеся им проекты, среди которых – новые детские и спортивные площадки, катки, набережные, пешеходные зоны", - подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Жители Нижегородской области могут проголосовать на сайте https://fkgs.golosza.ru/. Площадки-победители будут благоустроены в 2025 году по проекту "Формирование комфортной городской среды".

"Нижегородцы всегда активно и ответственно подходят к благоустройству территорий – от выбора площадок, обсуждения проектов и до проведения самих работ, приемки, наполнения обновленных общественных пространств. За первые три дня рейтингового голосования в нем приняли участие больше 165 тысяч жителей региона. Те, кто еще не решил, за благоустройство какого общественного пространства проголосовать, могут зайти на сайт "Голос За", изучить варианты и сделать свой выбор", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На сайте https://fkgs.golosza.ru/ для тех, кто уже участвовал в рейтинговом голосовании в прошлые годы, достаточно ввести свой номер телефона и получить подтверждение по СМС. Тем, кто испытывает сложности с регистрацией на сайте или не имеет доступа в интернет, готовы помочь волонтеры: их пункты работают в МФЦ и крупных торговых центров региона.

Вместе с рейтинговым голосованием проекта "Формирование комфортной городской среды" продолжается и викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!". Следующий этап викторины уже стартовал, он продлится до 12.00 пятницы 22 марта. Последний этап викторины завершится 30 апреля. Чтобы ответить на вопросы викторины, нужно сначала проголосовать на сайте https://fkgs.golosza.ru/ за ту территорию, которая будет благоустроена в 2025 году.

Благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по национальному проекту "Жилье и городская среда". За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.