Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" готовы к прохождению весеннего паводка

Фото: Т Плюс

Станции Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" готовы обеспечить надежную работу оборудования в период весеннего паводка.

Приказом директора Александра Фролова в филиале сформирована паводковая комиссия, утверждены планы противопаводковых мероприятий. На станциях подготовлена техника, оборудование и автотранспорт для оперативной ликвидации возможных повреждений и нештатных ситуаций, сформирован запас необходимых материалов. Проводится предпаводковое обследование гидротехнических сооружений. Установлено взаимодействие с местными органами власти и МЧС по вопросам обеспечения безопасного прохождения паводковых вод.

В период паводка на станциях будут назначены ответственные дежурные, усилен контроль водно-химического режима. При необходимости на опасных местах будет организовано дежурство заранее подготовленных аварийных бригад, в том числе круглосуточное.

По предварительному прогнозу ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", вскрытие реки Оки в нижнем течении ожидается 30 марта – 8 апреля. По предварительным расчетам, максимальные уровни весеннего половодья ожидаются в нижнем течении Оки на 1–1,5 м выше нормы.