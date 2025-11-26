Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 ноября 2025 10:00Складской комплекс за 2 млрд рублей хотят построить в Арзамасе
26 ноября 2025 09:41Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году
25 ноября 2025 13:52Глеб Никитин опроверг слухи о закрытии больниц в Нижегородской области
25 ноября 2025 13:25Глеб Никитин рассказал о вызовах для экономики Нижегородской области
25 ноября 2025 13:14Клиентам ВТБ доступна оплата квитанций из мессенджеров, почты и галереи телефона
25 ноября 2025 12:44Решение – в SMS: Т2 поделилась эффективными практиками с бизнес-сообществом
25 ноября 2025 12:40Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей
25 ноября 2025 10:50Почти 27 млрд рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми
25 ноября 2025 10:37Концессию по созданию мультимодального порта на Бору заключат в 2026 году
25 ноября 2025 09:50Нижегородские власти просят бизнес регистрироваться в регионе из-за налогов
Экономика

Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году

26 ноября 2025 09:41 Экономика
Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году

Фото: АНО "Центр 800"

В 2026 году в Нижнем Новгороде введут туристический налог, который будет поступать в горбюджет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте экономразвития. 

Налогом будет облагаться стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания физическим лицам в средствах размещения, включенных в федеральную электронную базу данных, формируемую Федеральной службой по аккредитации.

В профильном департаменте подчеркнули, что ставка по налогу установлена согласно Налоговому кодексу РФ. В следующем году она будет на уровне 2%. Полученные средства будут поступать сразу в бюджет муниципалитета и направляться на развитие городской инфраструктуры, в том числе туристической, а также на благоустройство, ремонт дорог и прочие направления. 

Сейчас турналог введен более чем в 750 муниципальных образованиях. Нижегородская область не исключение - здесь он действует Городецком, Балахнинском округах и Кстовском районе, который в этом году вошел в состав Нижнего Новгорода. А с 1 января 2026 года налог появится в Арзамасе. 

Турналог взимают в десяти городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. С 2026 года его также будут платить и в Воронеже. 

По словам председателя комиссии Общественной палаты Нижнего Новгорода по культуре и просвещению, учредителя ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов" Александры Шаровой, введение налога свидетельствует о том, что город становится значимой территорией для туристической отрасли страны.

"Нижний Новгород на протяжении последних лет принимает очень большое количество туристов. Инфраструктура под их требования активно развивается, а введение налога позволит направлять средства на его развитие: благоустраивать территории, строить дороги", – отметила общественница. 

Такого же мнения придерживается и директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области, член городской Общественной палаты Алексей Беляев. 

"Мы все понимаем: приток туристов – это не только рост сферы гостеприимства. Это прямые инвестиции в город и, по сути, в качество жизни каждого его жителя. Средства от туристического налога как раз и пойдут на ремонты, благоустройство, создание новых пространств. А новые пространства — это новые гости и новые возможности для развития. Поэтому плюсов здесь больше. Это необходимый и закономерный шаг вперед", – сказал он. 

Добавим, что в налоговую базу не включается стоимость проживания для Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы; Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и кавалеров ордена Трудовой Славы; участников и инвалидов Великой Отечественной войны; участников СВО; ветеранов и инвалидов боевых действий; награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя", знаком "Житель осажденного Сталинграда"; граждан, работавших в годы ВОВ на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений и других военных объектах, а также членов экипажей судов, интернированных в начале войны; инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что в проект бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год заложено 200 млн рублей доходов от турналога.

Напомним также, что в Дивеевском округе введение турналога отложили до 2027 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Налоги Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных