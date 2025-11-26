Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году Экономика

Фото: АНО "Центр 800"

В 2026 году в Нижнем Новгороде введут туристический налог, который будет поступать в горбюджет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте экономразвития.

Налогом будет облагаться стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания физическим лицам в средствах размещения, включенных в федеральную электронную базу данных, формируемую Федеральной службой по аккредитации.

В профильном департаменте подчеркнули, что ставка по налогу установлена согласно Налоговому кодексу РФ. В следующем году она будет на уровне 2%. Полученные средства будут поступать сразу в бюджет муниципалитета и направляться на развитие городской инфраструктуры, в том числе туристической, а также на благоустройство, ремонт дорог и прочие направления.

Сейчас турналог введен более чем в 750 муниципальных образованиях. Нижегородская область не исключение - здесь он действует Городецком, Балахнинском округах и Кстовском районе, который в этом году вошел в состав Нижнего Новгорода. А с 1 января 2026 года налог появится в Арзамасе.

Турналог взимают в десяти городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. С 2026 года его также будут платить и в Воронеже.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Нижнего Новгорода по культуре и просвещению, учредителя ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов" Александры Шаровой, введение налога свидетельствует о том, что город становится значимой территорией для туристической отрасли страны.

"Нижний Новгород на протяжении последних лет принимает очень большое количество туристов. Инфраструктура под их требования активно развивается, а введение налога позволит направлять средства на его развитие: благоустраивать территории, строить дороги", – отметила общественница.

Такого же мнения придерживается и директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области, член городской Общественной палаты Алексей Беляев.

"Мы все понимаем: приток туристов – это не только рост сферы гостеприимства. Это прямые инвестиции в город и, по сути, в качество жизни каждого его жителя. Средства от туристического налога как раз и пойдут на ремонты, благоустройство, создание новых пространств. А новые пространства — это новые гости и новые возможности для развития. Поэтому плюсов здесь больше. Это необходимый и закономерный шаг вперед", – сказал он.

Добавим, что в налоговую базу не включается стоимость проживания для Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы; Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и кавалеров ордена Трудовой Славы; участников и инвалидов Великой Отечественной войны; участников СВО; ветеранов и инвалидов боевых действий; награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя", знаком "Житель осажденного Сталинграда"; граждан, работавших в годы ВОВ на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений и других военных объектах, а также членов экипажей судов, интернированных в начале войны; инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что в проект бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год заложено 200 млн рублей доходов от турналога.

Напомним также, что в Дивеевском округе введение турналога отложили до 2027 года.