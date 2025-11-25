Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 ноября 2025 12:05Где в Нижнем Новгороде удастся покататься на коньках этой зимой
25 ноября 2025 10:06Нижегородская "Чайка" вырвала победу у "Омских Ястребов"
24 ноября 2025 11:25Свекор Натальи Водяновой может стать владельцем 10% акций "Реала"
23 ноября 2025 20:09Антон Евменов сменил Александра Удальцова на посту спортдиректора ФК "Пари НН"
23 ноября 2025 18:49Алексей Шпилевский прокомментировал состояние игрового состава "Пари НН"
23 ноября 2025 18:35Михаил Вельмужов: "Реконструкция "Водника" послужит развитию нижегородского спорта"
23 ноября 2025 17:22"Пари НН" снова проиграл "Зениту" 0:2
23 ноября 2025 12:49Исполнительным директором "Пари НН" назначили Алексея Гладкова
22 ноября 2025 21:12В Нижегородской области прошел региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы
22 ноября 2025 17:37Защитник "Пари НН" Коледин поделился ожиданиями от матча с родным "Зенитом"
Спорт

Где в Нижнем Новгороде удастся покататься на коньках этой зимой

25 ноября 2025 12:05 Спорт
Где в Нижнем Новгороде удастся покататься на коньках этой зимой

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Выяснилось, где в Нижнем Новгороде можно будет покататься на коньках в новогодние праздники. Площадки перечислил мэр Юрий Шалабаев.

Так, 1 декабря заработает каток в парке "Швейцария" (Приокский район). В этом году символом катка станет светящаяся матрешка. Ее установили в центре площадки.

Со 2 декабря покататься на коньках удастся в обновленном парке имени 1 Мая (Канавинский район). 

12 декабря состоится открытие катка на Нижегородской ярмарке. 

Впервые каток появится в парке "Дубки" (Ленинский район). Он, как и каток "Катушка" на Автозаводе, откроется, когда позволит погода.

Ранее сообщалось, что этой зимой в Нижнем Новгороде будут работать почти 100 дворовых и школьных катков.

Также есть вероятность, что массовые катания на коньках запустят на Ледовой арене на Стрелке, который, к слову, пока не достроили.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конькобежный спорт Новый год Парки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных