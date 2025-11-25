Где в Нижнем Новгороде удастся покататься на коньках этой зимой Спорт

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Выяснилось, где в Нижнем Новгороде можно будет покататься на коньках в новогодние праздники. Площадки перечислил мэр Юрий Шалабаев.

Так, 1 декабря заработает каток в парке "Швейцария" (Приокский район). В этом году символом катка станет светящаяся матрешка. Ее установили в центре площадки.

Со 2 декабря покататься на коньках удастся в обновленном парке имени 1 Мая (Канавинский район).

12 декабря состоится открытие катка на Нижегородской ярмарке.

Впервые каток появится в парке "Дубки" (Ленинский район). Он, как и каток "Катушка" на Автозаводе, откроется, когда позволит погода.

Ранее сообщалось, что этой зимой в Нижнем Новгороде будут работать почти 100 дворовых и школьных катков.

Также есть вероятность, что массовые катания на коньках запустят на Ледовой арене на Стрелке, который, к слову, пока не достроили.