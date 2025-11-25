Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Нижегородцев избавят от вони летом 2026 года

25 ноября 2025 15:40
Нижегородцев избавят от вони летом 2026 года

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Количество жалоб нижегородцев в соцсетях на неприятный запах превысило 3,7 тысячи, что почти втрое превышает показатели прошлого года. Причем если ранее жалобы поступали в основном из Верхних Печер, то теперь они охватывают почти всю Нагорную часть города и даже Бор. Статистику привел во время прямой линии с губернатором Глебом Никитиным глава Центра управления регионом Нижегородской области Алексей Ушаков, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Глава региона прокомментировал наболевший вопрос. Он отметил, что не мог не видеть сообщения в соцсетях, да и не мог не чувствовать этот запах. По его словам, власти провели "практически детективное расследование" источника зловония.

Как выяснилось, причина — в нарушении технологического процесса на Нижегородской станции аэрации. При проектировании реконструкции станции из пяти возможных этапов оставили только два. В результате стоки поступали в емкости с активным илом быстрее, чем предусмотрено технологией, что привело к гибели биоорганизмов. На поля аэрации стали вывозить плохо очищенные иловые остатки, которые и стали источником неприятного запаха. 

По его словам, первый этап реконструкции уже завершается, идут пусконаладочные работы. Для полного устранения запаха необходимо, чтобы на обновленной части станции сформировался активный ил и стабилизировался процесс созревания бактерий. Это займет 3-4 месяца, желательно в теплое время года. По оценке губернатора, к концу весны — началу лета станция должна выйти на нужный технический уровень. Дополнительно были установлены воздухоуловители с фильтрами и закрыты коллекторы, что уже дало положительный эффект — резкие выбросы запаха прекратились.

Губернатор подчеркнул, что Нижегородская станция аэрации — уникальное инженерное сооружение, построенное 50 лет назад, и сейчас впервые проходит реконструкцию. Второй этап модернизации продлится до 2029 года, на него выделено 20 млрд рублей, половина — из федерального бюджета.

Но Глеб Никитин заверил, что теперь вонь до 2029 года нижегородцам не придется.

"Финал будет в ближайшее время. Уже сейчас изменение технологии дало эффект, но окончательное решение проблемы мы ожидаем в начале лета", — заверил глава региона.

Напомним, что второй этап модернизации НСА планируют начать в 2027 году. 

Вонь Глеб Никитин Нижегородская станция аэрации
