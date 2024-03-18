Запрещать VPN-сервисы или наказывать за их использование в России не планируют Общество

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В России не планируют вводить запрет на использование VPN-сервисов или наказывать за их использование. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн во время пленарного заседания VI международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".

"Мы видим, что сегодня число пользователей [такими сервисами] растёт в России. Тенденция, с одной стороны, тревожная, но с другой стороны, планов по запрещению самих VPN или по установлению ответственности за их пользование у законодателей сегодня нет", — приводит телеканал "360" слова Хинштейна.

Депутат напомнил о вступившем в силу 1 марта законе, запрещающем рекламировать и продвигать VPN-сервисы. Он пояснил, что представители Роскомнадзора уже установили критерии для блокировки сервисов.

По этой причине популярный информресурс "Википедия" могут заблокировать в России. На сайте есть статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также советует применять их всем пользователям.

"При этом сами VPN как сущность, как явление у нас не находятся под запретом, и пользование VPN не является правонарушением, а уж, паче чаяния, уголовно наказуемым деянием", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что пользователей VPN наказывать неправильно, поскольку бороться нужно не с последствиями, а с причинами.