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Общество

Парусная регата "Руссофт" пройдет в Нижнем Новгороде в мае

19 марта 2024 13:23  [117] Общество

Фото: пресс-служба конференции "ЦИПР"

IV Парусная регата "Руссофт" пройдет в Нижнем Новгороде 21 мая. Как сообщает пресс-служба конференции "ЦИПР", парусная гонка пройдет во время технологического фестиваля "ЦИПР Tech Week".

Принять участие в регате может любой желающий. Заявки принимаются как от индивидуальных участников, так и от команд. Для этого необходимо заполнить форму на сайте "Руссофт".

"Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) – это главное деловое мероприятие,которое посвящено цифровой экономике в России. Ежегодно конференция проходит в Нижнем Новгороде при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором ЦИПР является компания "ОМГ". 

Ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт" – крупнейшее объединение российских компаний-разработчиков программного обеспечения. Целью деятельности Ассоциации является продвижение интересов российских ИТ-компаний как на государственном уровне, так и на экспортных рынках.

Напомним, что конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в пятый раз пройдет в Нижнем Новгороде 22-24 мая 2024 года. 

Также напомним, что в 2023 году технологический фестиваль ЦИПР Tech Week прошел в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Тогда в мероприятии впервые приняли участие представители стран из объединения БРИКС. В рамках конференции председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области. Кроме того, Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.

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Теги:
конференции Регата ЦИПР
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