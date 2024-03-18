Готовность спецтехники и спасательных команд оценили в Канавинском районе

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Готовность водооткачивающей техники и спасательных команд проверили в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает районная администрация, в смотре участвовали девять специализированных организаций, представившие более 20 единиц техники.

По итогам смотра первый заместитель главы Канавинского района Александр Вовненко подчеркнул, что вся техника находится в рабочем состоянии, противопаводковый отряд района готов к выполнению предписанных обязательств.

Отмечается, что при обнаружении угрозы подтоплений горожан просят обращаться по телефону отдела по содержанию и эксплуатации дорог администрации Канавинского района: 435-86-17,435-86-18, в диспетчерскую службу МБУ "Стрелка": +79200446050 или в

домоуправляющую компанию Канавинского района по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 268-10-00.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 4 апреля по 15 мая.

Ранее сообщалось, что водооткачивающая техника предприятий Приокского района готова к сезону паводков.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям.

Кроме того сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.