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Происшествия

Нижегородцы перевели на "безопасные" счета мошенников ещё более 16 млн рублей

29 марта 2024 10:21  [116] Происшествия
Ещё несколько нижегородцев лишись крупных сумм денег в результате действий злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Так, очередной жертвой мошенников стал 78-летний пенсионер из Нижнего Новгорода. Мужчина рассказал полицейским, что ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили его в том, что ему следует выполнять их указания, чтобы спасти свои деньги. Пенсионер снял со своего счета и со счета своей жены все накопленные средства и перевел их на якобы безопасный счет. Кроме того, пенсионер по совету звонивших установил на свой мобильный телефон программу удаленного доступа. В результате злоумышленники пятью транзакциями списали более 4 млн рублей.

В похожую ситуацию попала 44-летняя жительница Дзержинска. Под руководством мошенников, которые давали ей указания по телефону, женщина оформила три кредита, затем обналичила их, а также сняла свои собственные сбережения и через банкомат перевела около 2,5 млн рублей на продиктованные счета. Только после того, как разговор прервался, женщина осознала, что стала жертвой мошенников.

Также в дежурную часть отдела полиции обратились супруги – 50-летняя и 68-летний жители Нижнего Новгорода. Они рассказали полицейским, что в течении трех недель им звонили “сотрудники банка” и сообщали, что из-за утечки персональных данных они могут потерять свои деньги. Чтобы их спасти необходимо оформить кредиты и вместе с накопленными сбережениями перевести деньги на безопасные счета для сохранности. Испугавшись за свое финансовое благополучие, супружеская пара оформила два кредита и вместе с личными накоплениями направили на счета аферистов. Общий ущерб, причиненный семье, составил более 9 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

Кроме того сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных  мошенников и потеряла 3 млн рублей.

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Теги:
Деньги Мошенничество
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