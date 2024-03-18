РЖД получили исторически рекордные доходы в 2023 году Экономика

Фото: vk.com/rzd_official

Холдинг "Российские железные дороги" по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы — 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозёров на коллегии министерства транспорта России, сообщает телеканал "360".

"Мы подвели общий баланс холдинга. Вчера подвели с учётом наших дочерних предприятий. Достигли исторического рекорда доходов — 3 триллиона 17 миллиардов рублей", — уточнил Белозёров.

Сейчас РЖД реализуют несколько масштабных проектов. Так, уже в 2024 году планируется запустить железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через новые регионы страны. Работы по восстановлению железнодорожного полотна и строительству новой ветки началиь осенью 2023 года.

Кроме того, во втором квартале года в Московской области достроят железнодорожные пути для грузов из Китая и Калининградской области. В середине марта власти дали старт строительству ВСМ "Москва — Санкт Петербург". А вот проект ВСМ "Москва - Нижний Новгород" может быть реализован к 2031 году.

Ранее сообщалось, что РЖД будет развивать производство запчастей для "Ласточек" и "Сапсанов".