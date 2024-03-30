Четыре крупных мошенничества отмечено в Нижнем Новгороде за сутки Происшествия

За сутки в Нижнем Новгороде зарегистрированы четыре крупных дистанционных мошенничества. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в Автозаводском районе три жителя стали жертвами телефонных мошенников, которые сообщали информацию об оформлении кредитов на их имя.

Так,35-летний автозаводец перевел на "безопасные счета" злоумышленников 1 млн рублей. 34-летняя женщина по указанию лжеменеджера взяла кредит в размере 2 млн рублей, а 50-летний мужчина совершил 6 транзакций на общую сумму более 1 млн рублей. Также жертвой мошенников стал

62-летний житель Нижегородского района. Что бы отменить сомнительную операцию по банковскому счету, он по указанию псевдоправоохранителей перевел около 1,5 млн рублей на указанные реквизиты.

По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела по статье мошенничество. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск причастных и установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщали, что нижегородцы перевели на "безопасные" счета мошенников ещё более 16 млн рублей.

Кроме того сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.