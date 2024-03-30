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Общество

Аббас Джума: "Известные медийные люди поддержали премию "СВОИМ"

30 марта 2024 13:50  [99] Общество

Журналист-международник, руководитель пресс-службы БФ "СВОИМ" Аббас Джума отметил, что национальную премию "СВОИМ" поддержали известные медийные люди, сообщает "НТА-Приволжье".

Эксперт добавил, что все лауреаты премии "СВОИМ" востребованы в обществе.

"Людей, которым сложно, которые на свои деньги иногда тянут свои проекты. Вот мы сейчас делаем так, чтобы их больше никогда не забывали, чтобы их видели и после премии, безусловно, тоже", - подчеркнул Аббас Джума.

Напомним, что церемония награждения Национальной премии "СВОИМ" состоялась в Нижнем Новгороде 29 марта. Среди награжденных премией "СВОИМ" - военнослужащие-участники СВО, волонтеры, медики, артисты, всего было представлено 15 номинаций.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Теги:
Награждение Премия СВО
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