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Общество

Три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области

01 апреля 2024 14:39  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В зону проведения специальной военной операции из Нижегородской области отправился гуманитарный конвой из трёх грузовых машин. Отправителем стал координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей, который создан на базе Дома народного единства.

Общий объем гумпомощи - более 15 тонн. Это продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, спальные мешки, печи, окопные свечи, дроны и другие сложные технические устройства для выполнения боевых задач. Нижегородский груз получат 19 воинских частей. Это подразделения, в которых несут службу военнослужащие из Нижегородской области. Колонну сопровождают сотрудники координационного центра и департамента региональной безопасности Нижегородской области.

Гуманитарная помощь из Нижегородской области в зону спецоперации отправляется регулярно. Активную поддержку защитникам Родины оказывают нижегородские предприятия, организации, учебные заведения, рядовые нижегородцы.

Желающие оказать посильную поддержку российским военным в СВО  могут обратиться в Координационный центр на базе Дома народного единства

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО

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Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
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