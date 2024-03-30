Праздничная подсветка в честь Дня единения народов России и Белоруссии украсит телебашню Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Телебашня в Нижнем Новгороде включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Вечером 2 апреля высотная доминанта города окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Тематическая иллюминация на башне за вечер включится трижды: с 19.00 до 20.00, с 21.00 до 22.00 и с 23.00 до полуночи.

Добавим, что праздник "День единения народов России и Белоруссии" отмечается со 2 апреля 1996 года. В тот год был подписан договор о создании Сообщества Белоруссии и России. Ровно через год образовалось Союзное государство.

Ранее нижегородская телебашня запускала тематическую подсветку к выборам президента России. Кроме того, телебашню подсвечивали в честь Дня защитника Отечества и 10-летия воссоединения Крыма с Россией.

Отметим, что современную систему освещения телебашни составляют светодиодные пиксели, которые формируют световое панно на ее гранях, и линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 метров. В 2022 году РТРС дополнительно установил на высотной доминанте города медиафасад – участок с увеличенной плотностью пикселей, предназначенный для трансляции текстовой и графической информации.